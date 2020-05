Spread Btp-Bund oggi 29 maggio: la Grecia ha raggiunto quello italiano

Lo spread Btp-Bund di oggi 29 maggio ha aperto in lieve aumento rispetto alla chiusura di ieri, quando si era attestato a 185 punti base. Oggi il differenziale ha aperto a 188 punti base, in aumento di tre punti base.

Quello che emerge è l’allineamento dello spread della Grecia, in calo costante, con quello dell’Italia, cosa che non accadeva da diversi anni. Lo spread della Grecia è a 192 punti base, con apertura in calo, il cui rendimento è all’1,49%, mentre quello italiano è all’1,45%. Una distanza di quattro punto base, con un trend che farebbe pensare ad un “sorpasso” in giornata del titolo greco su quello italiano.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 188,3 1,08% 1,451 Austria 31,5 -23,96% -0,119 Belgio 42,9 -550,00% -0,005 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 37,3 -7,02% -0,061 Grecia 192,6 -1,42% 1,493 Irlanda 52,5 -22,65% 0,091 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 109,3 -0,61% 0,653 Paesi Bassi 20,1 -8,88% -0,233 Portogallo 96,8 -4,81% 0,534 Slovacchia 74 -44,35% 0,26 Slovenia 97 -6,94% 0,536 Spagna 100,9 -2,29% 0,576

Si confermano negativi i rendimenti di Francia, Finlandia, Austria e Paesi Bassi, con l’entrata in questo gruppo anche del Belgio, che ha uno spread a 42 punti base.