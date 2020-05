Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 30 maggio: 33.340 morti, 232 mila contagiati

I dati di oggi 30 maggio sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. In Lombardia si è registrato un aumento del numero di decessi nelle ultime 24 ore, come ha comunicato la stessa Regione. Sempre nella giornata di oggi sono stati diffusi gli indici Rt di tutte le regioni, fatta eccezione per la Campania, cosa che ha destato molte polemiche. Nei giorni scorsi il trend dei contagi e dei decessi è rimasto stabile: 29 MAGGIO – 28 MAGGIO – 27 MAGGIO.

Bollettino Protezione Civile 30 maggio

I dati di oggi sul Covid-19 in Italia:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 43.691 MORTI 33.340 111 +0,3% DIMESSI 155.633 +2.789 +1,8% TERAPIA INTENSIVA 450 -25 -5,3% TAMPONI 3.824.621 +69.342 CASI TOTALI 232.664 +416 +0,2%

Il Brasile supera le morti della Spagna

Secondo i dati sul coronavirus nel mondo di oggi, sono stati superati i 6 milioni di contagiati dall’inizio dell’epidemia. Il Brasile ha superato il numero di morti della Spagna, che è il paese europeo con più casi accertati da Covid-19.