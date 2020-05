F1, via libera al Gran Premio di Austria dal

Arrivato, come era stato anticipato nelle scorse settimane, il via libera del governo austriaco al Gran Premio d’Austria, da tenersi in due gare il prossimo 5 e 12 luglio 2020. Questa proposta era stata avanzata dalla Fia, in accordo con i team, che hanno deciso di fare due gare consecutive nello stesso tracciato, a causa delle limitazioni legate alla diffusione del coronavirus.

Ha aiutato la proprietà del circuito, che è della Red Bull, uno dei team che prenderanno parte al Gran Premio e che si svolgerà nella città di Spielberg, in Stiria. L’evento sarà a porte chiuse, con una presenza minima di operatori, per evitare al massimo la possibilità di diffusione dei contagi. Il governo austriaco ha fatto presente che gli organizzatori hanno presentato un piano per la sicurezza contro il Covid-19 e saranno adottate tutte le misure di sicurezza.