G7, la Merkel non andrà di persona negli Stati Uniti

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, non andrà di persona la prossimo G7 di giugno, che il presidente Trump ha intenzione di organizzare a Washington. Come ha riferito il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, l’intenzione è quella di “non partecipare personalmente” e per questo non effettuerà il viaggio negli Stati Uniti.

La vicenda del G7 era emersa già a marzo, quando la Casa Bianca aveva dato comunicazione che il prossimo incontro di Camp David si sarebbe annullato, per effettuare una videoconferenza online, come sta accadendo in molte istituzioni. Ma la scorsa settimana il presidente Trump ha dichiarato di voler organizzare il G7 a Washington, non più in videoconferenza, richiamando tutti i capi di Stato ad una presenza fisica. Quello della cancelliera tedesca è il primo parere negativo ad un viaggio negli Stati Uniti, ora si attende la decisione degli altri Stati e leader di governo, tra cui anche il premier italiano Conte.