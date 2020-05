Sondaggi politici oggi 30 maggio: Fdi raggiunge il M5S

Dai sondaggi politici pubblicati dal Corriere della Sera e realizzati dall’istituto Ipsos, emerge un netto aumento dei consensi di Fratelli d’Italia, che ha guadagnato due punti percentuali in un mese, avvicinandosi al Movimento 5 Stelle, che è crollato di due punti.

La Lega resta primo partito

La Lega resta il primo partito con il 24,3% dei consensi elettorali, mentre aumenta di molto i suoi voti il partito di Giorgia Meloni, che in un mese sale al 16,2% dei consensi, a solo mezzo punto dal Movimento 5 Stelle, che cala dal 18,6% al 16,7%. Il Partito Democratico perde un decimale e scende al 21,2%. In calo anche Forza Italia ed Italia Viva di un decimale, mentre sale di molto Azione, che guadagna quasi un punto percentuale in un mese.

La Sinistra perde due decimali e cala sotto il 2%, mentre Più Europa perde quasi mezzo punto e scende all’1,3%. Anche Europa Verde perde terreno e si attesta ora all’1,8%.

28 MAG 23 APR DIFF Lega 24,3 25,4 -0,9 PD 21,2 21,3 -0,1 M5S 16,7 18,6 -1,9 Fratelli d’Italia 16,2 14,1 +2,1 Forza Italia 7,4 7,5 -0,1 Italia Viva 3,0 3,1 -0,1 Azione 2,2 1,4 +0,8 La Sinistra 1,8 2,0 -0,2 Più Europa 1,3 1,7 -0,4 Europa Verde 1,8 1,9 -0,1 Altri 4,3 3,0 +1,3 Astensioni: 43,2 (+2,3)

Il gradimento dei leader

In netto calo la fiducia sul segretario del PD, Nicola Zingaretti, che in un mese passa dal 30% al 25%, mentre sale la ministra Teresa Bellanova, al 26% del gradimento. Salgono Salvini e Meloni di due punti, con la leader di Fratelli d’Italia che si attesta al 36%.

In calo anche il gradimento del governo e del premier Conte, che scende dal 58% al 55% per l’esecutivo e dal 66% al 60% per il presidente del Consiglio.