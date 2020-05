Usa, ucciso un ragazzo di 19 anni a Detroit durante le proteste

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso da alcuni spari durante una manifestazione, sfociata poi in scontri, per il caso legato alla morte di George Floyd, per il quale l’agente responsabile della sua morte è stato arrestato. Le agenzie locali hanno confermato l’uccisione di un 19enne vicino ad una folla di manifestanti nella zona di Cadillac Square.

Secondo la ricostruzione una Dodge Durango, ma altri riportano un SUV, si sarebbe avvicinata ed avrebbe sparato in mezzo alla folla, colpendo il ragazzo di 19 anni. Questo quanto riferito dalla polizia, con l’autore del gesto che è fuggito in auto, mentre la vittima è stata trasportata nell’ospedale più vicino, ma non c’è stato nulla da fare. Un’inchiesta è stata aperta dalla polizia, per appurare l’identità degli aggressori.