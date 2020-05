Bonomi: “Questa politica rischia di fare più danni del Covid”

Il neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Repubblica, riguardo le politiche che il governo Conte sta portando avanti dopo l’epidemia da coronavirus. “Non voglio passare come Cassandra, ma chi dice che dopo il Covid-19 tornerà tutto come prima è una falsità”, queste le parole di Bonomi, che ha sottolineato di cercare di far emergere la realtà.

Una delle stime rese note ultimamente dal presidente di Confindustria riguarda la possibile perdita di un milione di posti di lavoro. “Il governo ha bloccato i licenziamenti per tre mesi, ma il lavoro non si crea e si gestisce per decreto. Serve una strategia ed una visione di paese”, ha spiegato Bonomi.

“La cassa integrazione la stanno anticipando le aziende, il decreto Liquidità non ha dato soldi alle aziende. Le stesse imprese che anticipano la cig non hanno liquidità già ora”, questa la posizione del presidente di Confindustria sulle misure del Governo.