Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 31 maggio: +355 contagiati, ma 20 mila tamponi in meno

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Il trend dei contagi si è stabilizzato nella scorsa settimana, con un aumento intorno ai 500 nuovi contagi giornalieri e 100 decessi al giorno. Qui i resoconti degli ultimi giorni: 30 MAGGIO – 29 MAGGIO – 28 MAGGIO. Polemiche di alcuni governatori per le aperture indiscriminate delle regioni, a causa delle differenze tra la diffusione del coronavirus. Al Sud Italia alcune regioni hanno raggiunto zero contagi per alcuni giorni, a differenza del centro-Nord.

Oggi diminuiscono i contagi, ma ci sono anche 20 mila tamponi in meno effettuati rispetto alla giornata di ieri, che passano da 74 mila a 54 mila in un solo giorno. Durante il weekend solitamente si assiste ad un calo dei tamponi e dei nuovi positivi.

Bollettino Protezione Civile 31 maggio

I dati sul Covid-19 in Italia:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 42.075 MORTI 33.415 +75 +0,2% DIMESSI 157.507 +1.874 +1,2% TERAPIA INTENSIVA 435 -15 -3,3% TAMPONI 3.878.739 +54.118 CASI TOTALI 233.019 +355 +0,2%

La Grecia chiude a Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte

Polemiche per le chiusure della Grecia dal 15 giugno a quattro regioni italiane, chiedendo sette giorni di quarantena per gli italiani che si recheranno dal 1 giugno al 15 giugno. Zaia: “Non ci vedono più in Grecia”, così il governatore del Veneto ha commentato la vicenda.