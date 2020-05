Crew Dragon è arrivata sull’Iss: primo veicolo privato a farlo

La navicella spaziale Crew Dragon, realizzata dalla SpaceX di Elon Musk, è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale, dopo la partenza di ieri sera alle 21.22 dalla Florida. I due astronauti americani, Doug Hurley e Bob Behnken, sono arrivati in orario come da programma ed hanno agganciato la Crew Dragon all’Iss. Dopo 9 anni degli astronauti americani tornano sull’Iss, considerando che nel 2011 era terminato il programma Space Shuttle. Si tratta del primo veicolo privato a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, con la società SpaceX che ha iniziato una collaborazione con la NASA per questo lancio, inizialmente rimandato per maltempo.

La Crew Dragon ha raggiunto l’Iss dopo 20 ore, in leggero anticipo su quanto programmato. L’attracco è avvenuto alle ore 16.16 ora italiana, quando la distanza dalla Terra era di 422 chilometri e la Stazione Spaziale Internazionale si trovava in prossimità della Cina settentrionale.