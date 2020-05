Film stasera in TV – 31 maggio

Questa sera ci sono diversi popolari in TV, sia sui canali Rai e Mediaset in chiaro, sia per gli abbonati Sky che hanno il pacchetto “Cinema” inserito nel loro contratto.

Rai 4 – 21.20 – Premonitions

L’agente dell’FBI, Joe Merriwether, deve risolvere un complesso caso di omicidi e si rivolge al dottor John Clancy, che lo aiuterà a portare avanti le indagini. All’inizio Clancy non intende partecipare al caso, anche per la sua storia ed i suoi trascorsi, ma poi si convincerà.

Durata : 1h 40m

: 1h 40m Anno : 2015

: 2015 Cast: Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish, Colin Farrell, Marley Shelton

Italia 1 – 21.30 – Come ti rovino le vacanze

Rusty Griswold sorprende la sua famiglia nel tentativo di risollevarla, con la possibilità di andare a Walley World, il parco giochi più ambito per le vacanze.

Durata : 1h 40m

: 1h 40m Anno : 2015

: 2015 Cast: Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly D’Angelo, Chevy Chase, Skyler Gisondo

Rete 4 – 21.27 – Le ali della libertà

Si tratta di un film molto premiato e che ricalca il romanzo di Stephen King “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank. Un uomo è rinchiuso in un carcere, dove è vittima di soprusi, ma col tempo diventa consulente finanziario delle guardie.

Durata : 2h 15 m

: 2h 15 m Anno : 1994

: 1994 Cast: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler

Iris – 21.00 – Brivido nella notte

Dave Garner, un conduttore radiofonico musicale, viene corteggiato da una fan, Evelyn. La passione della donna diventa un’arma a doppio taglio con il tempo.

Durata : 1h 40 m

: 1h 40 m Anno : 1971

: 1971 Cast: Clint Eastwood, Jessica Walter, Donna Mills, John Larch, Jack Ging

Tv8 – 21.30 – I delitti del Barlume – Azione e reazione

Un turista russo si beve un drink al BarLume e cade morto avvelenato. Iniziano i dubbi all’interno del gruppo, per capire cosa sia accaduto al turista straniero.

Durata : 1h 15m

: 1h 15m Anno : 2016

: 2016 Cast: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Atos Davini, Massimo Paganelli

Sky Cinema 1 – 21.15 – Il mistero della casa del tempo

Un film fantasy di Eli Roth. Lewis si trasferisce dallo zio, dove scopre magia ed incantesimi.

Durata : 1h 45m

: 1h 45m Anno : 2018

: 2018 Cast: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Kyle MacLachlan

Sky Cinema Family – 21.00 – Il Grinch 2018

Il Grinch detesta il Natale da 53 anni e per questo e per isolarsi da questa festa si rifugia nel Monte di Crumpit, una delle montagne più grosse della città, insieme al cane Max. Ma il Natale lo raggiungerà.

Durata : 1h 30m

: 1h 30m Anno: 2018

Sky Cinema Romance – 21.00 – Destinazione matrimonio

Due persone si incontrano per caso ad un matrimonio. Presto scoprono di non essere sconosciuti ma di avere molto in comune. Da qui ne nasce l’attrazione tra i due, che verrà portata avanti per il film.

Durata : 1h 30m

: 1h 30m Anno : 2018

: 2018 Cast: Keanu Reeves, Winona Ryder, Dj Dallenbach

Sky Collection – 21.15 – Fuga da Alcatraz

Frank Morris viene trasferito al carcere di Alcatraz, uno che è rinomato per l’impossibilità nelle evasioni.

Durata : 1h 50m

: 1h 50m Anno : 1979

: 1979 Cast: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Robert Blossom

Premium Cinema – 21.15 – Lanterna Verde

Grazie ad un anello verde, il pilota Hal Jordan avrà dei poteri sovrannaturali che gli consentiranno di prendere parte in un gruppo di combattenti intergalattici, i Green Lantern Corps.