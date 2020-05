La Grecia riaprire i confini all’Italia, ma test per gli arrivi da quattro regioni

La Grecia ha riaperto i confini dopo le polemiche dei giorni scorsi, per non aver inserito l’Italia tra i paesi che potranno entrare liberamente in territorio greco. Non sarà un’apertura immediata, però, ci saranno delle fasi di valutazione, fino al primo luglio, con ulteriori test che saranno richiesti ai cittadini italiani in arrivo da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Ci sarà la quarantena obbligatoria fino al 15 giugno per tutti gli italiani, in un albergo designato dalle autorità greche. Inoltre sarà effettuato un test, se sarà negativo, saranno richiesti sette giorni di quarantena al cittadino italiano, prima di potersi muovere in Grecia.

Se il test sarà positivo, il paziente sarà messo sotto controllo per 14 giorni. Dopo il 15 giugno ci saranno dei test all’arrivo in modo campionario, ma per i cittadini delle quattro regioni citate ci saranno dei test obbligatori con quarantena di un giorno in albergo, per aspettare i risultati del test. Se il test è negativo, scatta la quarantena di sette giorni. Dal primo luglio non ci saranno restrizioni regionali, ma saranno effettuati test a campione in aeroporto.