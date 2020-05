Proteste dei governatori sulle riaperture, ipotesi “autodenuncia” per gli spostamenti

Ci sono delle proteste in arrivo nella giornata di oggi da parte dei governatori regionali, supportati anche dal consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha dichiarato che si aspettava un po’ “di attendismo nella decisione sugli spostamenti”. Uno dei governatori più critici è quello della Campania, Vincenzo De Luca, insieme a quello della Toscana, Enrico Rossi, che si sarebbero aspettati maggiore prudenza, viste le differenze che ci sono tra le diverse regioni. Boccia, il ministro degli Affari Regionali, cerca di mediare con i presidenti delle Regioni.

Ipotesi autodenuncia

Una delle ipotesi che emerge nelle ultime ore è quella delle autodenunce, che i cittadini sarebbero invitati a fare per gli spostamenti in altre regioni, con relativa quarantena da osservare per una o due settimane. Questo servirà per placare le critiche che arrivano soprattutto dalle regioni meno colpite, che da alcuni giorni hanno ancora contagi a zero, come la Calabria.

Il Governo ha spiegato che il turismo e l’economia non possono aspettare: “Si tratta di una decisione politica, l’economia, turismo e piccole imprese devono ripartire e non si può più attendere”, questa la posizione dell’esecutivo in merito. Possibile che si mantenga l’autodenuncia per gli spostamenti da una regione all’altra.