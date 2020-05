Roma, cade aereo ultraleggero: due morti

Un aereo ultraleggero è precipitato oggi intorno alle ore 10 vicino la scuola di volo “Crazy Fly” di Nettuno, in via Avezzano. Sono morte tutte e due le persone che erano all’interno del velivolo. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, con i vigili del fuoco che hanno cercato di domare le fiamme che provenivano dal mezzo. Secondo le ricostruzioni l’aereo ultraleggero sarebbe precipitato dopo il decollo, con le cause ancora da accertare.

Nella giornata di lunedì un mezzo biposto della scuola di volo dell’Urbe era precipitato nel Tevere, causando un morto ed un ferito grave. Anche in quel caso non sono state ancora scoperte le cause.