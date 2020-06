Lucca, scontro frontale moto: tre morti

Uno scontro frontale molto violento nella città di Capannori, in provincia di Lucca, tra due moto, ha creato tre decessi. Tutte le vittime sarebbe di età molto giovani, come è stato riportato dalle autorità. Nel luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze per i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine, per effettuare i rilievi del caso. C’era stato un tentativo di trasporto in elicottero, ma successivamente è stato annullato, quando è stata accertata la morte di tutte e tre le persone.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, che potrebbe essere stato causato dall’alta velocità dei due mezzi.