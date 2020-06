Usa, continuano le proteste. Arrestata figlia di De Blasio

Continuano le proteste negli Usa per la morte dell’afroamericano George Floyd, con molti arresti dopo che la manifestazione si è accentrata davanti la Casa Bianca. Tra gli arresti ci sarebbe anche la figlia del sindaco di New York, Bill De Blasio, che ha fatto molto scalpore. Inoltre è entrato in vigore il coprifuoco a Washington, come richiesto dalle autorità dopo il quarto giorno di proteste negli Stati Uniti.