F1, ufficiale il calendario dei primi 8 GP, tutti in Europa

Ora è ufficiale il calendario dei primi dieci GP di Formula 1, dopo il rinvio della partenza che sarebbe dovuta avvenire in Australia. Si partirà in Austraia, con gare dal 5 luglio al 6 settembre, data per la quale è in programma il Gran Premio di Monza. Non è stato facile organizzare tutti i Gran Premi, a causa delle differenze nella gestione del contagio dei vari paesi europei.

Austria 5 e 12 luglio Ungheria 19 luglio Gran Bretagna 2 e 9 agosto Spagna 16 agosto Italia 30 agosto e 6 settembre

Con una nota congiunta di F1 e FIA sono state spiegate le circostanze: “Speriamo di riuscire a correre 15-18 gare entro dicembre. Tutti i Gran Premi sono a porte chiuse. Ci saranno precauzioni, come la limitazione di persone sul paddock e controlli sanitari alla partenza ed all’arrivo, quindi ogni due giorni”.