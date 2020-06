Film stasera in TV – 2 giugno

Questa sera in tv ci sono diversi film popolari, tra cui il pluripremiato legato alla saga di Batman, “Il Cavaliere Oscuro” (The Dark Knight) in onda sul canale 20 di Mediaset.

Rai 2 – 21.20 – Prima di lunedì

Una commedia di Vincenzo Salemme, che racconta la storia di due amici che distruggono la macchina d’epoca di un miliardario e per saldare il debito saranno costretti in dei lavori particolari.

Durata: 1h 30m

Anno: 2016

Cast: Fabio Troiano, Vincenzo Salemme, Martina Stella

Rai 4 – 21.22 – Lake Bodom

Due coppie partono per il lago di Bodom alla ricerca di nuovi stimoli, luogo dove nel 1960 furono assassinate tre persone.

Durata: 1h 25m

Anno: 2016

Cast: Nelly Hirst‑Gee, Mimosa Willamo, Mikael Gabriel, Tommi Korpela, Ilkka Heiskanen

Rai Movie – 21.10 – Una notte con la regina

Dopo la vittoria della guerra nel 1945 ci sono le feste per come si è conclusa la parentesi militari. Partecipano alla festa anche due giovani adolescenti Elizabeth e Margaret.

Durata: 1h 35m

Anno: 2015

Cast: Sarah Gadon, Emily Watson, Rupert Everett, Jack Reynor, Bel Powley, Roger Allam

20 Mediaset – 21.05 – Il Cavaliere Oscuro

Secondo capitolo della saga di Batman, dopo “Begins” all’interno della trama si inserisce la figura di Joker, che creerà non pochi problemi alla città di Gotham.

Durata: 2h 30m

Anno: 2008

Cast: Christian Bale, Heath Ledger, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman

Tv8 – 21.30 – Casino Royale

Viene cambiato l’attore principale, con lo 007 che fa il suo esordio come Daniel Craig. Si tratta di uno 007 che ancora non ha la licenza di uccidere. James Bond si mette alla ricerca di due finanzieri, che riciclano del denaro da molte città del mondo.

Durata: 2h 25m

Anno: 2006

Cast: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino, Judi Dench, Jeffrey Wright

Sky Cinema Uno – 21.15 – Fast & Furious – Hobbs & Shaw

L’ultimo film realizzato di Fast & Furios, con il ritorno di Dwayne Johnson e Jason Statham che tornano nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, dopo il film Fast & Furious 7.

Durata: 2h 15m

Anno: 2019

Cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba

Sky Cinema Action – 21.00 – Il Corvo

Alla vigilia di Halloween il musicista Eric Draven è stato assassinato insieme alla sua compagna. Dopo un anno Eric risorge, vestito di nero e più pallido, seguito da un corvo. Da qui nasce la caccia agli assassini.

Durata: 1h 40m

Anno: 1994

Cast: Brandon Lee, Michael Wincott, Rochelle Davis, Ernie Hudson

Premium Cinema – 21.15 – Interstellar

Film pluripremiato di Christopher Nolan, ambientato in un futuro non indicato, dove i cambiamenti climatici hanno creato dei danni all’agricoltura. Degli scienziati cercano di organizzare un viaggio spaziale per cercare nuove dimensioni.