Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 3 giugno: calano contagi, ma pochissimi tamponi

I dati di oggi sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Da alcuni giorni il numero dei tamponi è diminuito rispetto alle medie di maggio, con un decremento notevole dei tamponi effettuati che è passato da 75 mila a 50 mila. C’è da considerare che in questo numero ci sono anche i doppi test di negatività per considerare un paziente guarito. I dati dei giorni scorsi: 2 GIUGNO – 1 GIUGNO – 31 MAGGIO.

Oggi solo 37 mila tamponi, per questo il dato sui nuovi contagi è meno evidente in alcune regioni rispetto alle altre. Nel mese di maggio si sono effettuati fino a 75 mila tamponi al giorno.

Bollettino Protezione Civile 3 giugno

I dati sul Covid-19 in Italia: