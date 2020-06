Matteo Renzi ha presentato il nuovo libro “La Mossa del Cavallo”

Matteo Renzi ha presentato il suo nuovo libro in diretta su Facebook ed Instagram nella giornata di oggi. Sarà nelle librerie e su vari e-commerce dalla giornata di domani, a questo indirizzo trovate la versione di 10 euro su Amazon.

Il leader di Italia Viva ha citato Nicolò Machiavelli, spiegando ai suoi fan che all’interno del libro ci saranno diverse citazioni. “All’interno del libro c’è un pezzo del mio cuore. La frase ‘il fine giustifica i mezzi’ è una frase erroneamente attribuita a Machiavelli”, ha dichiarato Renzi.

“Vorrei la smettessimo con il pregiudizio sugli imprenditori-padroni. Sono coloro che producono posti di lavoro, dobbiamo dire grazie a loro, non è un evasore potenziale. Contemporaneamente c’è un modello di business che non funziona. A me piace l’idea che gli utili di queste aziende, in una parte, vadano ai dipendenti. Questo può accadere con un riconoscimento, se l’azienda va bene, bisogna condividere il successo”, ha spiegato Renzi.