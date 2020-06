Polemiche per l’immagine dell’app Immuni: cambiata

Ci sono state polemiche sui social per l’immagine scelta per l’app Immuni, che ritraeva una donna con il bambino e l’uomo al computer. Ci sono stati vari interventi politici che hanno chiesto chiarimenti per l’utilizzo dell’immagine, tra cui anche esponenti della maggioranza, come Andrea Orlando ed Enrico Letta, in quota PD, che hanno criticato la scelta effettuata, chiedendo l’intervendo anche della ministra della Famiglia, Elena Bonetti.

All’ora di pranzo c’è stato il chiarimento della ministra della Famiglia, la quale ha chiarito di aver sentito la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, per chiedere le rimozione dell’immagine. Poco dopo l’immagine è stata sostituita con una donna al computer e l’uomo con il bambino in braccio.