Austria, riapertura dal 15 giugno, ma solo per “Regioni sane”

L’Austria ha deciso di riaprire i suoi confini all’Italia dal 15 giugno, ma solo ad alcune regioni che sono state definite “sane”, per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. Ne ha dato notizia il ministro degli Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg: “La corrente situazione legata al coronavirus in Italia non ci permette di riaprire le frontiere, ma sono ottimista sul fatto che presto saremo in grado di farlo”.

Secondo le anticipazioni è possibile che dal 15 giugno alcune regioni potranno recarsi in Austria, mentre quelle con più contagi saranno inizialmente escluse da questa misura.