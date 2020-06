CasaPound, ordinato lo sgombro della sede in centro a Roma

Ci sarebbe stato un incontro in Questura tra i vertici di CasaPound e gli incaricati per lo sgombero della sede di Via Napoleone III a Roma. Lo ha riferito lo stesso leader di CasaPound, Davide Di Stefano, che ne ha dato comunicazione sui social network: “C’è stato un incontro sulla richiesta di sgombero che si è svolto in Questura”.

Soddisfazione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha postato sui social la sua ricostruzione dei fatti, con la richiesta inviata al ministero dell’Economia e della Difesa, all’attenzione dei ministri Guerini e Gualtieri. Anche la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, è intervenuta sulla questione: “Abbiamo appena saputo che è stato ordinato lo sgombero della sede di CasaPound”.

“Ripristinata la legalità, qualcosa si muove”, ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo che nei mesi scorsi aveva definito “occupazione illegale da 15 anni”, quella di CasaPound.