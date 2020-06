Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 4 giugno: calano contagi (+177), ma diminuiscono ancora i tamponi

I dati sul coronavirus in Italia di oggi 4 giugno sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nella giornata di ieri c’era stato un aumento dei contagi in Lombardia, a fronte di un numero di tamponi che è quasi ritornato alla media del mese scorso, mentre nel resto d’Italia sono stati effettuati poco più di 20 mila tamponi, tolti quelli della Lombardia. I dati dei giorni scorsi sul Covid-19 in Italia: 3 GIUGNO, 2 GIUGNO, 1 GIUGNO.

Bollettino Protezione Civile 4 giugno

I dati sul Covid-19 in Italia:

DATO VAR % CASI ATTUALMENTE POSITIVI 38.429 MORTI 33.689 +88 +0,3% DIMESSI 161.895 +957 +0,6% TERAPIA INTENSIVA 338 -15 -4,2% TAMPONI 4.049.544 +49.953 CASI TOTALI 234.013 +177 +0,1%

La Lombardia ha visto calare il numero dei tamponi effettuati nella giornata di oggi, solo 3410 rispetto agli 11 mila di ieri, che ha portato a meno positivi rispetto alla giornata precedente.