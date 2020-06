Coronavirus nel mondo, aumento dei casi in Brasile

Aumentano i casi in Brasile, come sta accadendo da alcune settimane con il totale delle persone contagiate che ha quasi raggiunte le 600 mila unità, con 32 mila decessi. Il numero delle terapie intensive in Brasile è fermo a 8 mila da alcune settimane, dopo che era stato annunciato il collasso del sistema sanitario, con la mancanza di posti letto in terapia intensiva.

Sono quasi 40 mila i morti in Regno Unito, che ha anche il secondo numero europeo di contagiati, dietro la Spagna, che ha 287 mila positivi dall’inizio dell’epidemia.