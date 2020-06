Germania, pronto un nuovo pacchetto economico da 130 miliardi

La Germania si appresta a varare un nuovo pacchetto economico da 130 miliardi di euro, come annunciato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. C’è stata una riunione della “Grosse Koalition”, per l’approvazione del nuovo piano da 130 miliardi per i prossimi due anni, in contrasto agli effetti della crisi da coronavirus. La Merkel ha definito il piano “audace”, per ottenere una risposta nei consumi e negli investimenti, togliendo un po’ di pressione alle famiglie ed alle aziende.

Ci sarà una riduzione delle tasse sul valore aggiunto per sei mesi dal mese di luglio fino alla fine del 2020, oltre ad un bonus per ogni bambino da 300 euro, per dare sostegno alle famiglie. Questi soldi saranno stanziati per il 2020 ed il 2021. Nel 2020 l’Iva sarà ridotta dal 19% al 16%, con anche la riduzione dell’imposta indiretta ridotta, che passa dal 7% al 5%.