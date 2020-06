Il primo treno ad idrogeno in Italia potrebbe arrivare nel 2021

In Italia il primo treno ad idrogeno potrebbe vedere la luce nel 2021, all’inizio dell’anno, quando ci saranno alcuni progetti di mobilità sostenibile che partiranno, tra cui anche quello dei treni ad idrogeno. Il progetto sarà destinato a due imprese che lavoreranno insieme, come da accordi firmati in data odierna, e metteranno a disposizione i loro prodotti per un progetto comune.

Progetto Alstom-Snam

Le due aziende che lavoreranno al primo treno ad idrogeno in Italia saranno la Alstom, considerata leader del settore legato alla mobilità sostenibile e che lavora da alcuni anni al trasporto sostenibile, e la Snam, che è stata la prima azienda a sperimentare l’iniezione ad idrogeno al 10%. Il progetto è stato firmato da Marco Alverà (Snam) e Michele Viale (Alstom) ed avrà delle fasi molto brevi, di cui la prima da concludersi entro l’autunno, per effettuare uno studio di fattibilità. Ad inizio 2021 dovrebbero partire i primi progetti di mobilità ad idrogeno per quanto riguarda i treni.

Gestione del progetto

Alstom si occuperà dei treni ad idrogeno, compresa la produzione e manutenzione, mentre Snam delle infrastrutture per la produzione, il trasporto ed il rifornimento. Alstom ha già lavorato in Germania su un treno a celle combustibile, il Coradia iLint, che è già in servizio da un anno e mezzo.