Stasera in Tv 4 giugno, diversi film su reti Rai e Mediaset

Questa sera 4 giugno in tv ci saranno diversi film in chiaro, come “Il Cosmo sul Comò” su Italia 1 ed altri sulle reti Sky per chi ha un abbonamento al pacchetto Cinema.

I film di oggi 4 giugno 2020

Rai 1 – 21.25 – Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 1 – Omnia in bonum

Su Rai 1 la fiction “Che Dio ci aiuti” in onda per la quinta stagione, si tratta del primo episodio denominato “Omnia in bonum”.

Rai 2 – 21.20 – Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

Ray Breslin si occupa di evasioni ed ora viene contattato da un’agenzia che si occupa della stessa cosa. Entrerà nella scena Shu Ren, esperto di evasioni e che ora si trova in un carcere di massima sicurezza.

Durata : 1h 45m

: 1h 45m Anno : 2018

: 2018 Cast: Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent

Rai 3 – 21.15 – Opera senza autore

Si tratta di una storia che si ispira a fatti realmente accaduti, con al centro la figura dell’artista Kurt Barnert e del suo amore per Elizabeth, oltre al suo rapporto con il suocero.

Durata : 3h 5m

: 3h 5m Anno : 2018

: 2018 Cast: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer

Italia 1 – 21.30 – Il Cosmo sul comò

Gli insegnamenti di un maestro orientale e dei suoi due discepoli portano il film a quattro episodi che ripercorrono le avventure del gruppo, interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Durata : 1h 35m

: 1h 35m Anno : 2008

: 2008 Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Sergio Bustric, Victoria Cabello, Silvana Fallisi, Raul Cremona

20 Mediaset – 21.04 – Lo smoking

Si tratta di una storia incentrata sul tassista Jimmy Tong che diventa una superspia da 2 miliardi di dollari, diventando agente segreto.

Durata : 1h 40m

: 1h 40m Anno : 2002

: 2002 Cast: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs

Iris – 21.15 – Dante’s Peak La furia della montagna

Una persona esperta di vulcani è stata inviata a Dante’s Peak, dove c’è un vulcano che sembra stia tornando in attività. Dopo aver accertato il pericolo, cerca di avvertire i politici, che non gli danno ascolto. Solo il sindaco lo farà.

Durata : 1h 50m

: 1h 50m Anno : 1997

: 1997 Cast: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, Jeremy Foley

Tv8 – 21.30 – Sole cuore amore

Una storia di amicizia tra sorelle, con cast tutto italiano e la regia di Daniele Vicari.

Durata : 1h 55m

: 1h 55m Anno : 2016

: 2016 Cast: Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari

Sky Cinema Uno – 21.15 – The Bourne Identity

Un uomo è ritrovato in mare durante una battuta di pesca. L’uomo ha ferite da arma da fuoco ed ha perso la memoria. Ora dovrà ritrovare la sua identità, con un solo indizio rimasto sul suo corpo.

Durata : 2h

: 2h Anno : 2002

: 2002 Cast: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper

Sky Cinema Romance – 21.15 – Le regole del caos

Ambientato nel 1682, con protagonista una donna che lavora come paesaggista nelle campagne francesi. Riceverà un invito a corte da Luigi XIV dal quale inizieranno gli avvenimenti principali del film.

Durata : 2h

: 2h Anno : 2014

: 2014 Cast: Kate Winslet , Matthias Schoenaerts, Alan Rickman, Stanley Tucci

Premium Cinema – 21.15 – Il testimone invisibile

Un imprenditore si ritrova chiuso in una stanza di fianco al corpo della sua amante. Viene accusato dell’omicidio ma si dichiara innocente, nonostante la porta fosse chiusa dall’interno. Durante le fasi dell’indagine emerge un testimone chiave.