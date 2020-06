Maltempo, pioggia e acqua alta a Venezia. 3BMeteo: forti temporali nel weekend

Torna l’acqua alta a Venezia, dopo le piogge degli ultimi giorni nel Nord Italia. Molti allagamenti in diverse città del Fiuli Venezia Giulia, con difficoltà nella provincia di Udine. Anche in Emilia-Romagna sono state segnalate difficoltà a causa di temporali, specialmente nelle zone di montagna. Nella città di Bologna un palazzo è stato evacuato dopo essere stato colpito da un fulmine. La Protezione Civile ha allertato la popolazione per il weekend, con rischio giallo in Sicilia nelle prossime ore.

3BMeteo: “Forte maltempo domenica”

Per la giornata di domenica, riferisce l’istituto metereologico di 3BMeteo, ci saranno forti temporali e rovesci in tutta Italia, con molto vento in diverse città italiane. Crollo anche delle temperatura di circa 10 gradi.