Scuola, Azzolina: “Scuola a settembre obiettivo raggiungibile”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è tornata a parlare della questione legata alla scuola ed alla riapertura, prevista per il mese di settembre. Nella giornata di ieri è stato approvato alla Camera il decreto Scuola, per il quale era stata posta la fiducia, visto che scadeva la prossima domenica ed andava convertito in legge.

Le opposizioni hanno fatto ostruzionismo in Aula, per cercare di non arrivare alla data di sabato ed evitare l’approvazione della legge.

“Sarà un piano su più livelli, che seguirà l’andamento del contagio. Abbiamo messo 4 miliardi sulla scuola e ci saranno altri 330 milioni per l’edilizia scolastica. L’obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma raggiungibile”, ha dichiarato Azzolina. Una delle ipotesi della ministra è quello dell’utilizzo del plexiglass tra i banchi, con lezioni anche il sabato.