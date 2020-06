Sondaggi politici oggi 5 giugno: la “lista Conte” vale il 14%

Quorum/YouTrend ha realizzato un sondaggio politico per Sky TG24, per stimare la forza dei partiti ed una potenziale lista, o partito, del premier Conte sul panorama attuale. L’ultimo sondaggio Quorum/YouTrend risale alla fine di settembre, quando la Lega era oltre il 32% dei consensi.

Lega al 26% resta primo partito

Il partito di Salvini resta primo partito con il 26,2% dei consensi, in netto calo rispetto alla rilevazione del 20 settembre scorso. Stabile il PD intorno al 21%, come anche Forza Italia al 6,5%. Sale di molto Fratelli d’Italia, che ora si attesta al 15%, oltre sette punti in più rispetto a settembre. Calo del Movimento 5 Stelle al 15,5%. Stabili le altre forze con Azione che entra al 2,4% dei consensi, non rilevata a settembre.

5 GIU 20 SETT DIFF Lega 26,2 31,3 -5,1 PD 21,6 21,2 +0,4 M5S 18,0 15,5 -2,5 Fratelli d’Italia 15,0 7,8 +7,2 Forza Italia 6,5 6,9 -0,4 Italia Viva 3,1 3,6 -0,5 La Sinistra 2,7 3,1 -0,4 Azione 2,4 – +2,4 +Europa 2,3 2,7 -0,4 Cambiamo 0,1 0,8 -0,7 Altri 4,6 4,6 =

La lista Conte

Stimata anche la lista del presidente del Consiglio, qualora dovesse prendere parte alle prossime elezioni, che si trova al 14,3% dei consensi, vicino al Partito Democratico, in calo al 16,5% ed al Movimento 5 Stelle, che scenderebbe al 9,7%. L’unica forza ad aumentare i suoi consensi sarebbe Fratelli d’Italia di circa mezzo punto percentuale.