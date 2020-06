Spread Btp-Bund oggi 5 giugno: netto calo a 170 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 5 giugno ha avuto un netto calo rispetto alla giornata di ieri, o meglio, all’apertura di ieri, con l’andamento che è andato in discesa dopo l’annuncio della Bce su altri 600 miliardi da utilizzare nel piano di acquisto titoli di Stato. I mercati si aspettavano una proroga del piano, ma c’è stata comunque una sorpresa in positivo, per questo tutti gli spread europei sono in discesa, con quello della Grecia che rimane sotto quello italiano, dopo il “sorpasso” dei giorni scorsi. Il tasso di rendimento dei titoli di Stato italiani è all’1,40%, in calo di circa 10 punti base rispetto all’apertura di ieri.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 170,4 -1,20% 1,403 Austria 25,7 15,09% -0,045 Belgio 37 30,19% 0,069 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 30,9 162,50% 0,008 Grecia 166,3 -1,23% 1,363 Irlanda 44 -5,48% 0,138 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 107 5,29% 0,717 Paesi Bassi 18,8 19,29% -0,113 Portogallo 83,6 0,00% 0,535 Slovacchia 49,8 -30,36% 0,2 Slovenia 60,3 -15,01% 0,3 Spagna 87,2 1,51% 0,571

Lo spread della Grecia è a 166 punti base, mentre è sceso ulteriormente quello di Spagna e Portogallo, stabilmente sotto quota 100 punti base. Tornano in positivo i rendimenti della Francia, intorno al tasso zero, mentre Austria, Finlandia e Paesi Bassi hanno rendimenti negativi.