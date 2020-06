Coronavirus nel mondo, aumentano i contagi in America Latina

Nel mondo sono in aumento i contagi da coronavirus, con quasi 2 milioni di positivi negli Stati Uniti e 111 mila morti. In Brasile i contagiati sono saliti a 646 mila persone, con 35 mila deceduti in totale, numero che è in aumento nelle ultime settimane, anche a causa della saturazione delle terapie intensive, ferme da metà maggio a poco più di 8 mila.

Il Regno Unito si avvicina ai casi positivi della Spagna, intorno ai 288 mila contagiati, mentre le morti hanno superato le 40 mila vittime. In Italia il numero di positivi è cresciuto a 237 mila, come segnalato ieri sera dal bollettino quotidiano.