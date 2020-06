Days of Play, ultimi due giorni di offerte di giochi e abbonamenti per PS4

Questo sarà l’ultimo weekend di offerte su Amazon per il periodo denominato “Days of Play” che ha visto innumerevoli prodotti in offerta per PlayStation 4, dai giochi agli abbonamenti. Oltre ai giochi in offerta per PS4, come God of War e Horizon Zero Down, ci sono anche gli abbonamenti al PlayStation Plus e PlayStation Now in offerta fino all’8 giugno 2020.

Giochi PS4

Abbonamenti PS4

Dispositivi per la PS4