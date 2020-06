Decreto Scuola, terminate nella notte le discussioni. Voto alle 11.30

Il voto sul decreto Scuola alla Camera è atteso per le ore 11.30, dopo che nella notte sono terminate le discussioni in Aula sul testo. Il centrodestra aveva annunciato ostruzionismo, con diversi emendamenti ed ordini del giorno che hanno contribuito a rallentare l’iter di approvazione, che deve avvenire entro la giornata di domenica. A rischio la scadenza del decreto, che deve essere convertito in legge con le nuove norme sulle riapertura della scuole e sul concorso per oltre 30 mila precari che andranno stabilizzati.

Polemiche nella serata di ieri per uno striscione della Lega, che recitava: “Azzolina Bocciata” e che ha portato all’interruzione della seduta.

I sindacati hanno contestato il concorso, preferendo una soluzione “per titoli” che non avrebbe preveduto nessun esame per la stabilizzazione dei docenti. Tolto l’esame a crocette rispetto al primo testo, si effettuerà una prova scritta, che sarà valutata.