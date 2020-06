Ministero Salute: “In Italia l’epidemia è ancora presente”

Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, che cita il lavoro di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia ci sarebbero ancora diversi focolai e l’epidemia è ancora presente sul territorio nazionale.

“In quasi tutta la Penisola sono documentati dei focolai da Covid-19 attivi”, queste le parole del ministero della Salute, riportando il lavoro svolto dall’Iss. Inoltre nel rapporto si aggiunge che “l’epidemia in Italia non è conclusa, come evidenziato dai dati raccolti nell’ultima settimana”. L’Iss sta lavorando dall’inizio della Fase 2 ad un monitoraggio e screening dei contagi in tutta Italia.