Pensioni Luglio 2020, calendario dei pagamenti. Chi prende la quattordicesima?

Per quanto riguarda i pagamenti delle Pensioni del mese di luglio 2020 ci saranno delle novità a riguardo delle normative sul Covid-19. Infatti negli ultimi mesi il calendario dei pagamenti dei mesi di aprile, maggio e giugno è stato diviso in diversi giorni. Per il mese di giugno 2020, ad esempio, i pagamenti delle pensioni sono stati erogati dal 26 al 30 maggio, questo per evitare gli assembramenti. Inoltre c’è anche il tema della quattordicesima per il mese di Luglio, che sarà destinata a molti pensionati.

Pagamenti Pensioni Luglio 2020: ecco le norme

Secondo quanto è stato reso noto il calendario dei pagamenti delle pensioni del mese di Luglio 2020 sarà diverso da quelli avuti finora. Si tornerà alla normalità per quanto riguarda l’erogazione, con un solo giorno destinato in posta ed in banca per ricevere il denaro. Questo riguarda chi riceve la pensione in contante allo sportello, mentre per chi la riceve sul conto corrente, l’arrivo è previsto per il primo giorno bancabile del mese.

Nel mese di luglio il primo giorno bancabile, non essendoci festività in mezzo, è mercoledì 1 luglio 2020, questa sarà la data nella quale sarà possibile recarsi in posta per ritirare i contanti. Si potrà ritirare la pensione anche in un Ufficio Postale diverso da quello ordinario, come avvenuto nelle scorse settimane, basterà la carta d’identità ed il Codice Fiscale.

Quattordicesima Pensioni Luglio 2020: chi la riceverà?

Per quanto riguarda il tema della quattordicesima, che interessa milioni di pensionati, ecco chi la potrà ricevere dal mese di luglio. La quattordicesima, secondo la norma, spetta alle persone che hanno almeno 64 anni e che hanno un reddito minore a due volte il minimo stimato dall’Inps.

Inoltre varia a seconda del numero di contributi, per esempio chi è vicino al limite di 2 volte il minimo, con un reddito fino a 13.391,82 euro, riceverà queste somme: