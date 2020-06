Popolare di Bari, azioni gratis a chi partecipa all’assemblea

Saranno destinate delle azioni in maniera gratuita per un totale di 20 milioni di euro a tutti i soci che prenderanno parte all’assemblea della Banca Popolare di Bari, la quale dovrà votare il piano di salvataggio. La banca è a rischio fallimento da alcuni mesi e per questo ha messo a punto un piano di rilancio per evitare la chiusura, percorso molto complicato, come si è visto in passato.

I commissari straordinari hanno comunicato che l’assegnazione delle azioni sarà destinata in maniera indiscriminata, senza tener conto del voto e si procederà con criteri proporzionali. Lo ha previsto il Fondo interbancario di tutela di depositi, in coordinamento con il Medio credito centrale.