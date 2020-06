Regionali, Italia Viva annuncia che correrà in tutte e sei le regioni

Come ha comunicato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, tramite la sua newsletter, il suo partito correrà in tutte e sei le regioni che andranno alle urne nel mese di settembre. In tre regioni possibile l’alleanza con il centrosinistra, mentre correrà in maniera autonoma in Puglia e Veneto, mentre in Liguria la partita è ancora aperta, con il Partito Democratico che si è avvicinato al Movimento 5 Stelle.

Campania, Toscana e Marche avranno candidati unitari del centrosinistra, con il supporto all’attuale governatore Vincenzo De Luca. In Toscana il nome su cui convergere è quello di Eugenio Giani, mentre nelle Marche il nome unitario è quello di Maurizio Mangialardi. In Liguria, secondo Il Fatto Quotidiano, il PD potrebbe accettare la candidatura di Ferruccio Sansa ed allearsi con il Movimento 5 Stelle. Da Italia Viva si è fatto sapere che si è “incompatibili” con chi è contrario alla Gronda.