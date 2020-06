Roma, focolaio all’ospedale San Raffaele: 31 positivi e un morto

Accertato un focolaio all’interno dell’ospedale San Raffaele a Roma, in via della Pisana, che ha costretto le autorità alla chiusura della struttura ed alla predisposizione di un cordone sanitario per tutte le persone che sono transitate al suo interno negli ultimi giorni. Sono stati accertati 31 casi positivi, tra cui 9 dipendenti, due persone esterne relazionati ai dipendenti e 20 pazienti che si trovavano nella struttura. I pazienti positivi sono stati trasferiti ed ora le autorità sono al lavoro per evitare la propagazione del virus, come avvenuto già negli ospedali del Nord Italia.

Un paziente sarebbe deceduto a causa del coronavirus, nonostante avesse anche altre malattie. Aperta un’indagine interna per capire l’andamento dei contagi, oltre a quella epidemiologica che potrebbe portare altri positivi nelle prossime ore. Ancora non è chiaro dove sia partito il focolaio e chi abbia portato il virus nella struttura.

Inoltre c’è il tema delle persone dimesse negli ultimi 14 giorni, che potrebbero aver portato il virus fuori dalla struttura in maniera non consapevole. Per questo si cercherà di rintracciarli, come prevede il protocollo anti-Covid-19. In queste ore si stanno facendo ulteriori tamponi, dunque il numero potrebbe essere destinato ad aumentare.