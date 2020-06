Truffa ai fan di Vasco Rossi, sequestrati 8 siti web

Confermata la truffa ai fan di Vasco Rossi, circa 1.400, che nel 2018 avevano comprato dei biglietti per il tour estivo del musicista. Ora la polizia è riuscita a risalire alle persone che avevano messo online dei siti web che erano uguali a quelli “ufficiali” per la vendita di biglietti. Su questa piattaforma gli utenti si registravano e pagavano, oltre a ricevere un codice, il quale non poteva poi essere utilizzato per entrare. Le indagini erano partite dopo la serata del concerto, quando alcune persone non erano riuscite ad entrare ed i loro codici non erano validi. Il totale dei biglietti era intorno ai 500 mila euro, per un totale di 8 siti web clone che erano online.

Le persone indagate dovranno rispondere di associazione per delinquere, sostituzione di persona, turbativa della libertà dell’industria e del commercio, contraffazione del marchio, indebito utilizzo di carte di credito e truffa continuata. I biglietti erano destinati al tour “Non stop live 2018”, che aveva visto arrivare fino a 455 mila spettatori. Secondo quanto riportato le vittime pensavano di essere sul sito della Best Union Company, che fa riferimento al sito vivaticket.it. Sito che non era quello ufficiale, come non ufficiale anche il codice ricevuto via mail, che non permise di entrare.