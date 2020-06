Arcelor Mittal, sindacati proclamano lo sciopero per il 9 giugno

Ci sarà uno sciopero indetto dalle sigle Cgil, Cisl e Uil per la giornata del 9 giugno in tutti gli stabilimenti dell’ex Ilva. Questo sciopero è conseguenza del piano di esuberi che ha annunciato Arcelor Mittal e comunicato al governo. Lo sciopero avrà una durata di 24 ore e sarà in netto contrasto con le scelte aziendali di Arcelor Mittal, la quale vorrebbe liberare 3.300 dipendenti entro la fine dell’anno.

Il 9 giugno è stata scelta come data visto che è previsto il tavolo al ministero dello Sviluppo Economico con il ministro Stefano Patuanelli, per discutere il piano aziendale. Come si faceva una volta, si cerca di influenzare il tavolo creando la mobilitazione sindacale.