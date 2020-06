Arrestato il padre dei bambini morti sull’A1 ad Arezzo

Il padre dei bambini morti sull’A1 nei giorni scorsi dopo un’incidente all’altezza di Arezzo, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le ricostruzioni arrivava dalla Romania ed avrebbe tamponato il tir, dando inizio all’incidente. Di origini sinti, la famiglia è rimasta vittima dello scontro, con la morte di una bambina di 10 mesi, di uno di 12 anni e dei nonni che erano in macchina.

Da quanto è emerso sulla Volkswagen Sharan erano in otto, nonostante l’omologazione fosse per sette persone. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente, una delle ipotesi è il colpo di sonno od una distrazione al cellulare. Le autorità hanno reperito dei filmati che mostrano la vettura entrare in Italia dalla Slovenia la mattina presto, con direzione Napoli.

L’uomo è risultato negativo all’alcol test, ma per la legge sull’omicidio stradale è stato arrestato in via preventiva. Ora ci saranno gli interrogatori portati avanti dal pm Roberto Rossi, mentre lunedì si deciderà se convalidare il fermo.