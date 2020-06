Università, ministro Manfredi: “Non ci sarà plexiglass”

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Sky TG24 per parlare del prossimo anno accademico, con le norme anti-Covid-19 ancora in atto. Per prima cosa ha escluso la possibilità di un utilizzo del plexiglass nelle Aule universitarie.

“L’organizzazione sarà diversa, ma non ci saranno le barriere in plexiglass. Stiamo pensando ad un allungamento dell’orario delle lezioni e di un utilizzo maggiore delle Aule”, ha sottolineato il ministro, per evitare assembramenti di persone per troppo tempo.

Ci sarà anche un intervento sulle tasse universitarie, che saranno escluse fino a 20 mila euro di reddito Isee, mentre tra 20 mila e 30 mila euro ci saranno “sconti importanti”.