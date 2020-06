Usa, le proteste pacifiche vanno avanti

Vanno avanti le proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd, con il coprifuoco che ha raggiunto anche la città di New York. Migliaia di manifestanti sul Manhattan Bridge.

Trump: “Meno folla del previsto”

Il presidente americano ha voluto sottolineare che a Washington c’era meno gente del previsto, come ha scritto su Twitter durante le proteste davanti la Casa Bianca, con migliaia di manifestanti radunati in quella zona. Trump non ha aggiunto altri elementi sulla sua analisi delle proteste, che vanno avanti da oltre 10 giorni in molti Stati.