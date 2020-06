Coronavirus nel mondo, superati i 7 milioni di casi totali da Covid

Sono stati superati i 7 milioni di casi da Covid-19 nel mondo, con oltre 400 mila morti dall’inizio dell’epidemia. Gli Stati Uniti hanno superato i 2 milioni di contagiati, con 112 mila morti e 16 mila persone in terapia intensiva.

In Brasile i casi totali si avvicinano a 700 mila, con 37 mila morti, molto vicino ai numeri europei del Regno Unito, che ha superato i 40 mila decessi, ma procede ora più lentamente. I casi sono in aumento in Russia, con una mortalità inferiore rispetto agli altri paesi europei.

Aumento dei casi anche in India, Peru ed Iran, che hanno raggiunto la Germania come casi, mentre l’Italia resta il secondo paese in Europa per numero di morti con quasi 34 mila decessi.