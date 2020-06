Istat, crollo del Pil 2020 di oltre 8 punti. Ripresa nel 2021 con +4%

L’Istat ha pubblicato le ultime stime sul Pil dell’Italia per il 2020, prevedendo una caduta dell’8,3% ed una “parziale ripresa nel 2021” con un +4,6%. Secondo quanto riferito dall’Istat questo è dovuto principalmente al crollo dei consumi, con una domanda interna che è crollata al netto delle scorte, con -7,2%, e i consumi e gli investimenti che hanno visto una caduta rispettivamente del -8,7% e del -12,5%. Inoltre sono cresciute anche le spese della Pubblica Amministrazione, con un +1,6%.

Conferme sul calo della disoccupazione e dell’occupazione, con un boom degli inattivi, che nel mese di aprile è salito di due punti percentuali. Gli inattivi sono coloro che non rientrano nel tasso di disoccupazione, e che non sono nemmeno occupati, per questo a fronte di un calo occupazione è calata anche la disoccupazione. Alcuni esperti lo hanno definito un “effetto ottico”, che al netto delle variazioni dimostra una crisi del settore lavoro da marzo in poi.