Maltempo, danni al Nord Italia. Ora la pertubazione arriva al Sud

Gravi danni in alcune zone del Nord Italia a causa del maltempo che è arrivato nel weekend, con diverse grandinate in quasi tutta l’Italia settentrionale. Alcune coltivazioni di mais in Veneto sono andate perse, con danni a ciliegi e vigneti per milioni di euro, come è stato riferito da alcuni agricoltori. Molti gli alberi sradicati ed i campi allagati, che hanno reso difficili anche gli spostamenti.

Lo ha reso noto anche la Coldiretti nel suo monitoraggio della situazione agricola, con documentate 25 grandinate che hanno prodotto dei danni e che risultano essere il doppio della media del periodo nel 2019. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, che hanno dovuto fronteggiare allagamenti ed alberi caduti.

3BMeteo: “Maltempo al Sud”

Ora secondo quanto riportato da 3BMeteo le pertubazioni potrebbero passare al Sud Italia nella giornata di oggi, creando ulteriori problemi ai raccolti di questo periodo, già resi problematici dall’emergenza coronavirus.