Usa, Minneapolis toglie i fondi alla polizia. Biden incontra la famiglia Floyd

La polizia di Minneapolis non avrà più i fondi, come è stato deciso dal consiglio comunale della città. Questo a seguito della morte di George Floyd e che porterà ad uno smantellamento del dipartimento di polizia. Quello che si vuole fare è “riformare” il dipartimento, come richiesto anche dai manifestanti. Nella giornata di ieri anche il senatore repubblicano Mitt Romney, ex candidato presidente, aveva manifestato a Washington nella zona della Casa Bianca: “Bisogna porre fine alla brutalità”, ha sottolineato Romney, aggiungendo che non voterà per Donald Trump a novembre.

Biden incontra la famiglia Floyd

Il candidato democratico, ufficiale nei giorni scorsi, Joe Biden, incontrerà la famiglia di George Floyd nelle prossime ore a Houston in Texas. Ne ha dato conferma lo staff di Biden. Inoltre registrerà un videomessaggio per la cerimonia funebre di domani nella città di nascita di Floyd, alla quale non parteciperà di persona.