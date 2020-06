Arcelor Mittal, oggi lavoratori in sciopero. Patuanelli: “Piano esuberi inaccettabile”

Oggi è previsto uno sciopero di 24 ore per il piano di esuberi promosso da Arcelor Mittal e presentato a sindacati e governo, con un totale di 3,3 mila esuberi. Inoltre non ci sarà il rientro in servizio dei 1.600 lavoratori rimasti all’Ilva. In queste ore è presente un presidio davanti allo stabilimento

Sulla questione è intervenuto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il quale ha avuto un tavolo con i commissari Ilva, i ministri Gualtieri e Catalfo ed i sindacati. I tre sindacati principali chiedono il ritiro del piano di licenziamenti, con la ripresa del piano ambientale.

Il ministro Patuanelli ha definito “inaccettabile” il piano industriale presentato da Arcelor Mittal e dunque si potrà andare allo scontro, come già accaduto negli ultimi mesi del 2019.