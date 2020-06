Bonus 600 euro professionisti, da oggi possibile presentare la domanda: ecco come

Il ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito istituzionale il decreto interministeriale che permetterà ai professionisti iscritti alle casse private di chiedere il bonus dei 600 euro di aprile. Il pagamento sarà automatico per gli iscritti alle casse private, con l’arrivo dei soldi per chi li aveva già ricevuti a marzo. Non è ancora chiaro cosa accadrà con la mensilità di maggio, quella alzata a 1.000 euro, per la quale sarà necessario un altro decreto interministeriale.

Grazie al decreto interministeriale firmato dai ministeri del Lavoro e dell’Economia è stato tolto il requisito di iscrizione esclusiva alla cassa professionale. Questo potrebbe voler dire che chi non ha ricevuto i 600 euro di marzo li riceverà ad aprile.

Presentazione della domanda

Chi non ha ricevuto l’assegno a marzo ed ha intenzione di richiederlo per il mese di aprile, potrà presentare la domanda dall’8 giugno all’8 luglio per ricevere l’assegno di indennità “Covid”.

Requisiti